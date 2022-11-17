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  • Є влучання у промислове підприємство, пошкоджені будинки, – Резніченко про ракетні удари по Дніпру

Є влучання у промислове підприємство, пошкоджені будинки, – Резніченко про ракетні удари по Дніпру

Сьогодні 10:14
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Сьогодні вранці російські ракети атакували Дніпро.

Новости Днепра про Є влучання у промислове підприємство, пошкоджені будинки, - Резніченко про ракетні удари по Дніпру

За словами Валентина Резніченко, голови Дніпропетровської ОВА, поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Крім того, пошкоджені житлові будинки поряд.

На жаль, вже п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Усі в лікарні у стані середньої тяжкості.

Атака триває. Будьте в безпечних місцях.

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Новости Днепра про Є влучання у промислове підприємство, пошкоджені будинки, - Резніченко про ракетні удари по ДніпруУкраїнська

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