Є влучання у промислове підприємство, пошкоджені будинки, – Резніченко про ракетні удари по Дніпру

Сьогодні вранці російські ракети атакували Дніпро.

За словами Валентина Резніченко, голови Дніпропетровської ОВА, поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Крім того, пошкоджені житлові будинки поряд.

На жаль, вже п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Усі в лікарні у стані середньої тяжкості.

Атака триває. Будьте в безпечних місцях.

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