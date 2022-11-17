Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру

В ОП показали перші фото з місця прильоту ракет у Дніпрі.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с места удара ракеты по Днепру.

Дома рядом сильно повреждены. Там выбило все окна, местные жители говорят, что их квартиры сильно разгромлены. На месте работают коммунальщики и полиция. Правоохранители фиксируют последствия прилета.

Местные жители показали, как выглядят дома вблизи места попадания вражеской ракеты. Осторожно, на видео нецензурная лексика.

В настоящее время известно о 14 пострадавших в результате ракетных обстрелов Днепра. Все они находятся в больнице.

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