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  • Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру

Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру

Сегодня 12:03
просмотров

В ОП показали перші фото з місця прильоту ракет у Дніпрі.

Новости Днепра про Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото с места удара ракеты по Днепру.

Дома рядом сильно повреждены. Там выбило все окна, местные жители говорят, что их квартиры сильно разгромлены. На месте работают коммунальщики и полиция. Правоохранители фиксируют последствия прилета.

Новости Днепра про Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру

Новости Днепра про Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по Днепру

Местные жители показали, как выглядят дома вблизи места попадания вражеской ракеты. Осторожно, на видео нецензурная лексика.

В настоящее время известно о 14 пострадавших в результате ракетных обстрелов Днепра. Все они находятся в больнице.

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Новости Днепра про Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по ДнепруУкраїнська Новости Днепра про Разбитые квартиры и выбитые окна: в ОП опубликовали фото с места ракетного удара по ДнепруРусский

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