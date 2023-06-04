Ракетный удар по пригороду Днепра: из-под завалов вытащили тело 2-летнего ребенка

3 июня по пригороду Днепра ударили ракетой.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате вчерашнего ракетного удара по Подгороднему погиб ребенок. Ночью из-под завалов извлекли тело 2-летней девочки, которую искали спасатели. Кроме этого, количество пострадавших увеличилось до 22, из них 5 – дети.

Четыре человека удалось спасти из-под завалов.

Ночью из-под завалов дома в Подгородненском обществе достали тело девочки. Ей только что исполнилось два годика. Искренние соболезнования родным, — написал Сергей Лысак.

Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Напомним, около 20:30 3 июня в пригороде Днепра раздался взрыв. После этого объявили воздушную тревогу, а очевидцы сообщили о задымлении в окрестностях города. Удар был нанесен между двумя двухэтажками в Подгородном. Пострадал также спасательный отдел. На месте попадания начались два пожара, которые вскоре потушили. ГСЧС-ники сразу же начали разбирать завалы, под которыми могли находиться люди.

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