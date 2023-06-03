На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести 15-летнего парня

Парень пропал 2 июня и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русого цвета.
Был одет в черную футболку, черные шорты, серые кроссовки. При себе у него была небольшая черная спортивная сумка с надписью «PUMA».
Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 568 90 99 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре третий месяц ищут без вести пропавшую женщину.
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