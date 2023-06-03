Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

Сьогодні 21:10
просмотров

Бережіть себе!

Новости Днепра про У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

Сьогодні ввечері у передмісті Дніпра пролунав вибух. Буквально за кілька хвилин оголосили повітряну тривогу. 

У мережі повідомляють, що у деяких містян вибило вікна:

Новости Днепра про У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

Новости Днепра про У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав дотримуватися інформаційної тиші.

Памʼятайте, що ворог ретельно моніторить мережу. Тому нічого не публікуйте. Чекайте на офіційну інформацію, – написав він.

Будь ласка, поки триває тривога, будьте у безпечних місцях! 

Чекаємо офіційну інформацію від ОВА.

Оновлено: мешканці передмістя Дніпра знаходять уламки від ракети:

Новости Днепра про У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

Новости Днепра про У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

Читайте також:

Новости Днепра про У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікнаУкраїнська Новости Днепра про У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікнаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Знадобилося менше місяця: петиція про жіночі вагони набрала 25 тис. голосів, її має розглянути Кабмін
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:23
    Знадобилося менше місяця: петиція про жіночі вагони набрала 25 тис. голосів, її має розглянути Кабмін

    В Україні останнім часом не вщухає суперечка щодо необхідності введення…

    Данілов порадив нардепу із Дніпра забиратися з політики після його відмови переходити на українську в ефірі новин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:57
    Данілов порадив нардепу із Дніпра забиратися з політики після його відмови переходити на українську в ефірі новин

    Нещодавно нардеп із Дніпра Максим Бужанський втрапив у мовний скандал.

    Є зміни: як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспорт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:56
    Є зміни: як сьогодні у Дніпрі працює громадський транспорт

    Важлива інформація!

    У Дніпрі “замінували” потяг метро, військкомати, будівлю ОДА, банки, школи та лікарні: перевірили майже 300 об’єктів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:26
    У Дніпрі “замінували” потяг метро, військкомати, будівлю ОДА, банки, школи та лікарні: перевірили майже 300 об’єктів

    "Мінери" знову активізувалися.

    Наверх