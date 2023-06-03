У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

Сьогодні ввечері у передмісті Дніпра пролунав вибух. Буквально за кілька хвилин оголосили повітряну тривогу.
У мережі повідомляють, що у деяких містян вибило вікна:
Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав дотримуватися інформаційної тиші.
Памʼятайте, що ворог ретельно моніторить мережу. Тому нічого не публікуйте. Чекайте на офіційну інформацію, – написав він.
Будь ласка, поки триває тривога, будьте у безпечних місцях!
Чекаємо офіційну інформацію від ОВА.
Оновлено: мешканці передмістя Дніпра знаходять уламки від ракети:
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