У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

Бережіть себе!

Сьогодні ввечері у передмісті Дніпра пролунав вибух. Буквально за кілька хвилин оголосили повітряну тривогу.

У мережі повідомляють, що у деяких містян вибило вікна:

Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав дотримуватися інформаційної тиші.

Памʼятайте, що ворог ретельно моніторить мережу. Тому нічого не публікуйте. Чекайте на офіційну інформацію, – написав він.

Будь ласка, поки триває тривога, будьте у безпечних місцях!

Чекаємо офіційну інформацію від ОВА.

Оновлено: мешканці передмістя Дніпра знаходять уламки від ракети:

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