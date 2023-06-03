Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами люди

Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами люди

Сьогодні 22:13
просмотров

Сьогодні близько 20.30 у передмісті Дніпра пролунав вибух, буквально за кілька хвилин оголосили тривогу.

Новости Днепра про Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами люди

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району.

Пошкоджений двоповерховий житловий  будинок. Під завалами люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – 6-річний хлопчик. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Новости Днепра про Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами люди

Новости Днепра про Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами люди

Крім того, спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полум’я.

Понівечений також рятувальний підрозділ.

На місці працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Читайте також:

Новости Днепра про Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами людиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кількість постраждалих в Підгородненській громаді зросла, серед них троє дітей, – Лисак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:58
    Кількість постраждалих в Підгородненській громаді зросла, серед них троє дітей, – Лисак

    Сьогодні ввечері росіяни вкотре підтвердили, що вони терористи.

    “Влупили по передмістю Дніпра, знову по цивільним людям”: Філатов прокоментував вибух
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:46
    “Влупили по передмістю Дніпра, знову по цивільним людям”: Філатов прокоментував вибух

    Сьогодні ввечері, 3 червня, у передмісті Дніпра пролунав вибух.

    У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:10
    У передмісті Дніпра чули вибух: у деяких мешканців вибило вікна

    Бережіть себе!

    Знадобилося менше місяця: петиція про жіночі вагони набрала 25 тис. голосів, її має розглянути Кабмін
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:23
    Знадобилося менше місяця: петиція про жіночі вагони набрала 25 тис. голосів, її має розглянути Кабмін

    В Україні останнім часом не вщухає суперечка щодо необхідності введення…

    Наверх