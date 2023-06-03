Лисак розповів подробиці вибуху у передмісті Дніпра: пошкоджений двоповерховий будинок, під завалами люди

Сьогодні близько 20.30 у передмісті Дніпра пролунав вибух, буквально за кілька хвилин оголосили тривогу.

Як повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району.

Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди. Попередньо, є шестеро постраждалих, серед них – 6-річний хлопчик. Всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полум’я.

Понівечений також рятувальний підрозділ.

На місці працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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