Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023

Всего в июне будет 22 рабочих дня и 8 – выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 числа.
В этом году Троица выпадает на 4 июня. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, понедельник после этого религиозного праздника должен быть выходным днем. Выходным днем также должен быть и День Конституции Украины 28 июня, который выпадает на среду. Однако, согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», дополнительные выходные отменяются. Напомним, военное положение действует в Украине до 18 августа 2023 года.
Это означает, что официальные выходные дни в июне будут только в субботу и воскресенье.
Но стоит отметить, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.
Календарь праздников в июне-2023
1 июня — День защиты детей.
4 июня — Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный дeнь невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов.
5 июня — Всемирный день окружающей среды.
6 июня — День журналиста.
8 июня — Всемирный день океанов.
9 июня — Международный день друзей.
11 июня — День работников легкой промышленности.
12 июня — День работников фондового рынка.
14 июня — Всемирный день донора.
17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.
18 июня — День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.
19 июня — День фермера.
20 июня — Всемирный день беженцев.
22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.
23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.
25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины.
26 июня — Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.
28 июня — День Конституции Украины.
Напомним, ранее мы писали, когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься.
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