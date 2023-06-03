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  • Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023

Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023

Сегодня 19:45
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В первом месяце лета будет несколько важных дат: Троица, День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине и День Конституции Украины. Будут ли они сопровождаться дополнительными выходными – читайте в материале!

Новости Днепра про Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023

Всего в июне будет 22 рабочих дня и 8 – выходных: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 числа.

В этом году Троица выпадает на 4 июня. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, понедельник после этого религиозного праздника должен быть выходным днем. Выходным днем также должен быть и День Конституции Украины 28 июня, который выпадает на среду. Однако, согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», дополнительные выходные отменяются. Напомним, военное положение действует в Украине до 18 августа 2023 года.

Это означает, что официальные выходные дни в июне будут только в субботу и воскресенье.

Но стоит отметить, что в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению.

Календарь праздников в июне-2023

1 июня — День защиты детей.

4 июня — Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный дeнь невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов.

5 июня — Всемирный день окружающей среды.

6 июня — День журналиста.

8 июня — Всемирный день океанов.

9 июня — Международный день друзей.

11 июня — День работников легкой промышленности.

12 июня — День работников фондового рынка.

14 июня — Всемирный день донора.

17 июня — Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой.

18 июня — День медицинского работника, День участкового инспектора полиции.

19 июня — День фермера.

20 июня — Всемирный день беженцев.

22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины.

25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины.

26 июня — Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота.

28 июня — День Конституции Украины.

Новости Днепра про Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023

Напомним, ранее мы писали, когда будут магнитные бури в июне-2023 и как защититься.

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Новости Днепра про Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023Українська Новости Днепра про Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023Русский

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