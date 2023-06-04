Ракетний удар по передмістю Дніпра: з-під завалів витягнули тіло 2-річної дитини

3 червня по передмістю Дніпра вдарили ракетою

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок вчорашнього ракетного удар по Підгородньому загинула дитина. Крім цього, кількість постраждалих збільшилася до 22, з них 5 – діти.

Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним, – написав Сергій Лисак.

Дві двоповерхівки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновані. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

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