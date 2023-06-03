В Днепре в хостеле обнаружили гранату

Произошло это вчера, 2 июня, в хостеле на улице Святослава Хороброго.

Как сообщает «Днепр Оперативный», под лестницей в одной из комнат, из которой на тот момент уже выехали жители, администратор обнаружила пакет с боеприпасом.

Женщина вынесла его на улицу и сразу же вызвала правоохранителей.

Полицейские установили, что в пакете находилась граната Ф1 и запал УЗРГМ-1. На место вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников, которые изъяли боеприпас.

Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине на блокпосту остановили мужчину с оружием: комментарий полиции.

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