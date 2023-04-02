Работы длились более 16 часов: стало известно, когда у жителей Победы и других районов Днепра появится вода

Вчера вечером у жителей многих районов Днепра, в частности, ж/м Победа и Солнечный, было снижено давление подачи воды.

Некоторые горожане писали в социальных сетях, что воды нет вообще.

Как выяснилось, проблемы с водоснабжением были из-за неотложных аварийно-восстановительных работ на Кайдакской насосно-фильтровальной станции.

По состоянию на 18:00 2 апреля сварочные работы по ремонту водопровода завершены. Они продолжались более 16 часов.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Уже запущено в работу оборудование первого подъема Кайдакской насосно-фильтровальной станции. В настоящее время производится заполнение системы водой. К 00:00 планируется заполнение системы водоснабжения города, а к 6:00 3 апреля будет полностью восстановлен штатный режим работы.

На будущее лучше сделайте запас питьевой и технической воды!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.

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