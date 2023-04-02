Роботи тривали понад 16 годин: стало відомо, коли у мешканців Перемоги та інших районів Дніпра з’явиться вода

Деякі містяни писали у соціальних мережах, що води немає взагалі.
Як з’ясувалося, проблеми з водопостачанням були через невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції.
Станом на 18:00 2 квітня зварювальні роботи з ремонту водогону завершені. Вони тривали понад 16 годин.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Зазначається, що вже запущене в роботу обладнання першого підйому Кайдацької насосно-фільтрувальної станції. На даний час проводиться заповнення системи водою. До 00:00 планується заповнення системи водопостачання міста, а до 6:00 3 квітня буде повністю відновлено штатний режим роботи.
На майбутнє краще зробіть запас питної та технічної води!
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.
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