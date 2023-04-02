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  • Роботи тривали понад 16 годин: стало відомо, коли у мешканців Перемоги та інших районів Дніпра з’явиться вода

Роботи тривали понад 16 годин: стало відомо, коли у мешканців Перемоги та інших районів Дніпра з’явиться вода

Сьогодні 18:19
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Учора ввечері у мешканців багатьох районів Дніпра, зокрема ж/м Перемога та Сонячний, було знижено тиск подачі води.

Новости Днепра про Роботи тривали понад 16 годин: стало відомо, коли у мешканців Перемоги та інших районів Дніпра з'явиться вода

Деякі містяни писали у соціальних мережах, що води немає взагалі.

Як з’ясувалося, проблеми з водопостачанням були через невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції.

Станом на 18:00 2 квітня зварювальні роботи з ремонту водогону завершені. Вони тривали понад 16 годин.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що вже запущене в роботу обладнання першого підйому Кайдацької насосно-фільтрувальної станції. На даний час проводиться заповнення системи водою. До 00:00 планується заповнення системи водопостачання міста, а до 6:00 3 квітня буде повністю відновлено штатний режим роботи.

На майбутнє краще зробіть запас питної та технічної води!

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.

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