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Письмо поступило на почту СБУ: в Днепре «заминировали» 6 школ

Сегодня 11:13
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Это уже не первый раз.

Новости Днепра про Письмо поступило на почту СБУ: в Днепре

В субботу, 11 февраля, на электронную почту Службы безопасности Украины поступило письмо, в котором говорилось, что в Днепре заминировали 6 школ.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Правоохранители проверили учебные заведения. К счастью, взрывных устройств они не нашли, сообщение оказалось ложным.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» семь школ и здание СБУ.

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Новости Днепра про Письмо поступило на почту СБУ: в Днепре Українська Новости Днепра про Письмо поступило на почту СБУ: в Днепре Русский

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