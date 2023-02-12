За сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов, 13 танков, 17 артсистем и самолет: потери врага на 12 февраля

С начала полномасштабного вторжения россияне уже потеряли 137 780 своих солдат. А также – 3280 танков, 6488 ББМ, 2287 артиллерийских систем, 296 самолетов и многое другое.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:
Слава Украине! Слава ВСУ!
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