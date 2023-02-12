За сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов, 13 танков, 17 артсистем и самолет: потери врага на 12 февраля

Россияне продолжают наступать на территорию Украины, но наши военные ежедневно уничтожают их сотнями. Только за минувшие сутки враги потеряли 900 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения россияне уже потеряли 137 780 своих солдат. А также – 3280 танков, 6488 ББМ, 2287 артиллерийских систем, 296 самолетов и многое другое.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – 137780 (+900) человек ликвидировано,

танков ‒ 3280 (+13),

боевых бронированных машин – 6488 (+14),

артиллерийских систем – 2287 (+17),

РСЗО – 465 (+2),

средства ПВО – 234 (+0),

самолетов – 296 (+1),

вертолетов – 286 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10),

крылатые ракеты 857 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14),

специальная техника – 215 (+1).

Слава Украине! Слава ВСУ!

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