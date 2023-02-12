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  • За сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов, 13 танков, 17 артсистем и самолет: потери врага на 12 февраля

За сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов, 13 танков, 17 артсистем и самолет: потери врага на 12 февраля

Сегодня 09:55
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Россияне продолжают наступать на территорию Украины, но наши военные ежедневно уничтожают их сотнями. Только за минувшие сутки враги потеряли 900 единиц личного состава.

Новости Днепра про За сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов, 13 танков, 17 артсистем и самолет: потери врага на 12 февраля

С начала полномасштабного вторжения россияне уже потеряли 137 780 своих солдат. А также – 3280 танков, 6488 ББМ, 2287 артиллерийских систем, 296 самолетов и многое другое.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – 137780 (+900) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3280 (+13),
  • боевых бронированных машин – 6488 (+14),
  • артиллерийских систем – 2287 (+17),
  • РСЗО – 465 (+2),
  • средства ПВО – 234 (+0),
  • самолетов – 296 (+1),
  • вертолетов – 286 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10),
  • крылатые ракеты 857 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14),
  • специальная техника – 215 (+1).

Новости Днепра про За сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов, 13 танков, 17 артсистем и самолет: потери врага на 12 февраля

Слава Украине! Слава ВСУ!

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Новости Днепра про За сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов, 13 танков, 17 артсистем и самолет: потери врага на 12 февраляУкраїнська Новости Днепра про За сутки ВСУ ликвидировали 900 оккупантов, 13 танков, 17 артсистем и самолет: потери врага на 12 февраляРусский

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