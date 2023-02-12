Лист надійшов на пошту СБУ: у Дніпрі “замінували” 6 шкіл

У суботу, 11 лютого, на електронну пошту Служби безпеки України надійшов лист, в якому йшлося про те, що у Дніпрі замінували 6 шкіл.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Правоохоронці перевірили навчальні заклади. На щастя, вибухових пристроїв вони не знайшли, повідомлення виявилося хибним.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” сім шкіл та будівлю СБУ.
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