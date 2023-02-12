Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек

Количество погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего 6 февраля, достигло 28 192 человек.

Об этом сообщают СМИ.

Количество погибших в Турции возросло до 24 617 человек. По данным волонтерской группы «Белые шлемы», общее количество подтвержденных смертей в Сирии составляет 3575 человек.

Кроме того, по данным ВОЗ, в Турции в результате землетрясения обрушилось более 4000 зданий, частично или сильно пострадали 15 больниц. В то же время в Сирии понесли убытки по меньшей мере 20 медицинских учреждений на северо-западе страны, который сильно пострадал от землетрясений.

Напомним, ранним утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обеденное время толчки повторились. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и в Сирии.

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