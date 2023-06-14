Писал Довженко и рисовал Шевченко: на дне обмелевшего водохранилища у Никополя нашли руины церкви

В частности, в Покровском, вероятно, нашли остатки старой церкви, которую затопило 70 лет назад. Об этом рассказало местное издание Nikopol News.
По словам краеведов, в 1734-1775 вблизи поселка Покровское существовала Подпольнецкая Сечь, которую считают одной из последних Сечей на территории Украины. Свое название она получила потому, что омывалась рекой Подпольной.
Это был город-крепость, окруженный средневековым валом и палисадами. За стеной жили кошевой атаман, сечевая старшина, военная канцелярия, там размещалась казна и церковь. Для казаков религия являлась важной частью быта, поэтому ни одна Сечь не строилась без храма.
Сечевая церковь была названа в честь Покрова Божией Матери, считавшейся защитницей казаков.
Храм дважды разрушался. Впервые это произошло в 1775 году, когда ликвидировали Запорожскую Сечь. Церковь тогда повредили и разграбили офицеры-дворяне. Позже ее восстановили и разрешили вести там богослужение. Во второй раз храм был уничтожен в 1954 году, во время затопления Большого Луга и создания Каховского водохранилища.
Местные находят фундамент старой церкви, засыпанный раковинами и другими мелкими речными жителями.
Тарас Григорьевич Шевченко посетил Покровское в 1843 году. Об этом свидетельствуют воспоминания его современников и рисунки, воспроизведенные здесь поэтом.
По преданию тогда Шевченко общался с местными, которые упоминали времена Сечи и казачества. Кобзарь изобразил церковь Покрова, которую к тому времени уже отстроили из камня, но по всем сечевым канонам.
Александр Довженко, документировавший трагедию, произошедшую во время строительства Каховской ГЭС, в своих произведениях вспоминал Покровскую церковь.
“… Последнее воспоминание о церкви. Мне шестьдесят лет. С пятнадцати лет не верю в Бога, и с тех пор не был в церкви. Но в селе Покровском я пожалел, что Бога нет. Мне ужасно захотелось, чтобы он появился хотя бы на пять минут и, увидев разрушенный негодяями памятник древней архитектуры, построенный в честь его Божьей матери, наказал яростной смертью темных и подлых иуд, совершивших это мерзкое дело. Прощай, Покровское. Веры в несуществующего Бога у тебя не убавилось. Уменьшилось красоты”
Местные публикуют видео с места предполагаемого расположения затопленной церкви. К сожалению, пока историки не смогут приступить к полноценным раскопкам, чтобы подтвердить эту теорию. Надеемся, что черные «археологи» не растянут все артефакты по частным коллекциям.
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