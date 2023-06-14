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  • Писав Довженко та малював Шевченко: на дні обмілілого водосховища біля Нікополя знайшли руїни церкви

Писав Довженко та малював Шевченко: на дні обмілілого водосховища біля Нікополя знайшли руїни церкви

Сьогодні 12:56
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Мешканці Нікополя та району продовжують самотужки досліджувати артефакти, які знаходяться на дні обмілілого Каховського водосховища.

Новости Днепра про Писав Довженко та малював Шевченко: на дні обмілілого водосховища біля Нікополя знайшли руїни церкви

Зокрема, у селі Покровському, ймовірно, знайшли залишки старої церкви, яку затопило 70 років тому. Про це розповіло місцеве видання Nikopol News

За словами краєзнавців, у 1734-1775 поблизу селища Покровське існувала Підпільнецька Січ, яку вважають однієї з останніх Січей на території України. Свою назву вона отримала через те, що омивалася річкою Підпільною. 

Це було місто-фортеця, оточене середньовічним валом та палісадами. За муром жили кошовий отаман, січова старшина, військова канцелярія, розташовувалася скарбниця і звичайно ж церква. Для козаків релігія була важливою частиною побуту, то ні одна Січ не будувалася без храму. 

Січова церква була названа на честь Покрови Божої Матері. 

Новости Днепра про Писав Довженко та малював Шевченко: на дні обмілілого водосховища біля Нікополя знайшли руїни церкви

Храм двічі руйнували. Вперше це сталося в 1775 році, коли було ліквідовано Запорізьку Січ. Церкву тоді пошкодили та розграбували офіцери-дворяни. Пізніше її відновили та дозволили там вести богослужіння. Вдруге її знищили в 1954, під час затоплення Великого Лугу і створення Каховського водосховища. 

Місцеві знаходять фундамент старої церкви, засипаний мушлями та іншими мілкими річними жителями. 

Церкву малював Шевченко та писав Довженко 

Тарас Григорович Шевченко відвідав Покровське у 1843 році. Про це свідчать спогади його сучасників, і малюнки, що занотовував тут поет.

За переказами тоді Шевченко спілкувався з місцевими, які згадували про часи Січі та козацтва. Тоді Кобзар малював церкву Покрови, яку на той час вже відбудували з каменю, але за всіма січовими канонами. 

Новости Днепра про Писав Довженко та малював Шевченко: на дні обмілілого водосховища біля Нікополя знайшли руїни церкви

А ось Олександр Довженко, який документував трагедію, що сталася під час будівництва Каховської ГЕС, у своїх творах згадував Покровську церкву. 

“… Останній спогад про церкву. Мені шістдесят років. З п’ятнадцяти літ не вірю у Бога і відтоді не був у церкві. Але у селі Покровському я пошкодував, що Бога нема. Мені страшенно захотілося, аби він з’явився хоча би на п’ять хвилин і, побачивши зруйнований негідниками пам’ятник давньої архітектури, споруджений на честь його Божої матері, покарав лютою смертю  темних і підлих іуд, що скоїли цю мерзенну справу. Прощай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога у тебе не зменшилося. Зменшилося краси”

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Новости Днепра про Писав Довженко та малював Шевченко: на дні обмілілого водосховища біля Нікополя знайшли руїни церквиУкраїнська

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