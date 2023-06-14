Писав Довженко та малював Шевченко: на дні обмілілого водосховища біля Нікополя знайшли руїни церкви

Мешканці Нікополя та району продовжують самотужки досліджувати артефакти, які знаходяться на дні обмілілого Каховського водосховища.

Зокрема, у селі Покровському, ймовірно, знайшли залишки старої церкви, яку затопило 70 років тому. Про це розповіло місцеве видання Nikopol News.

За словами краєзнавців, у 1734-1775 поблизу селища Покровське існувала Підпільнецька Січ, яку вважають однієї з останніх Січей на території України. Свою назву вона отримала через те, що омивалася річкою Підпільною.

Це було місто-фортеця, оточене середньовічним валом та палісадами. За муром жили кошовий отаман, січова старшина, військова канцелярія, розташовувалася скарбниця і звичайно ж церква. Для козаків релігія була важливою частиною побуту, то ні одна Січ не будувалася без храму.

Січова церква була названа на честь Покрови Божої Матері.

Храм двічі руйнували. Вперше це сталося в 1775 році, коли було ліквідовано Запорізьку Січ. Церкву тоді пошкодили та розграбували офіцери-дворяни. Пізніше її відновили та дозволили там вести богослужіння. Вдруге її знищили в 1954, під час затоплення Великого Лугу і створення Каховського водосховища.

Місцеві знаходять фундамент старої церкви, засипаний мушлями та іншими мілкими річними жителями.

Церкву малював Шевченко та писав Довженко

Тарас Григорович Шевченко відвідав Покровське у 1843 році. Про це свідчать спогади його сучасників, і малюнки, що занотовував тут поет.

За переказами тоді Шевченко спілкувався з місцевими, які згадували про часи Січі та козацтва. Тоді Кобзар малював церкву Покрови, яку на той час вже відбудували з каменю, але за всіма січовими канонами.

А ось Олександр Довженко, який документував трагедію, що сталася під час будівництва Каховської ГЕС, у своїх творах згадував Покровську церкву.

“… Останній спогад про церкву. Мені шістдесят років. З п’ятнадцяти літ не вірю у Бога і відтоді не був у церкві. Але у селі Покровському я пошкодував, що Бога нема. Мені страшенно захотілося, аби він з’явився хоча би на п’ять хвилин і, побачивши зруйнований негідниками пам’ятник давньої архітектури, споруджений на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих іуд, що скоїли цю мерзенну справу. Прощай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога у тебе не зменшилося. Зменшилося краси”

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