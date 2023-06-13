Водителя зажало в салоне: в Днепре фура врезалась в дерево

Как сообщили в ГСЧС, во вторник, 13 июня, в Днепре на улице Криничной произошло ДТП. По данным спасателей, около 12:22 грузовик DAF врезался в дерево вблизи садового общества Мелиоратор.
Водителя грузовика зажало в салоне.
Приехав на вызов, спасатели с помощью специнструмента вытащили 59-мужчину, который застрял в изуродованном грузовике. На место приехали медики, но от госпитализации пострадавший отказался.
Напомним, ранее на улице Антоновича столкнулись маршрутка и трамвай.
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