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Привет, февраль: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Привет, февраль: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Скорее всего, без осадков. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 1 февраля: 

  • Весна будет ранней, если сегодня ясный бесснежный день.
  • Если сегодня начнется метель, то она будет до марта.
  • Морозный день – лето будет жарким.
  • Если сегодня теплая погода – начало лета будет дождливым.
  • Безоблачная погода – весна будет теплой и ранней.
  • Сегодняшняя оттепель предвещает потепление.

  • Кошка спит, свернувшись клубком, ждите сильных морозов.

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Новости Днепра про Привет, февраль: сегодня днепрян ждет пасмурная погодаУкраїнська Новости Днепра про Привет, февраль: сегодня днепрян ждет пасмурная погодаРусский

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