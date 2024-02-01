Привет, февраль: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Скорее всего, без осадков. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

В Днепре на жилом массиве Победа рыбака сидят посреди реки…

Захватите с собой зонт!

Ранее в Украине Сретение Господне отмечали 15 февраля, но в…

Уроженец Днепра год скуплялся картой члена экипажа, погибшего в авиакатастрофе в Броварах Задержали уроженца Днепровщины, который 14 раз воспользовался карточкой одного из членов экипажа вертолета ГСЧС, разбившегося в Броварах в прошлом году. 4 просмотров

В Днепре только за январь на льду погибли три человека Суровым днепровским рыбакам не мешают ни оттепель, ни ураган, ни снег - они все равно выходят на лед, чтобы подстрелить рыбку. 5 просмотров