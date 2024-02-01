Привет, февраль: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Скорее всего, без осадков. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 1 февраля:
Кошка спит, свернувшись клубком, ждите сильных морозов.
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