Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия

В Днепре переименовали еще 49 улиц.

В ходе очередной сессии горсовета 20 сентября переименовали еще 49 улиц в рамках дерусификации.

До этого стало известно об отмене переименования проспекта Гагарина и еще одной улицы, но 49 топонимов изменили свое название. Часть улиц получила наименования, связанные с абстрактными понятиями и пострадавшими от российской агрессии городами Украины. К примеру, улица Грознецкая стала Гуляйпольской.

Ул. Анапская (Самарский р-н) ул. Светлодарская.

Ул. Арзамасская (Новокодакский р-н) — ул. Торговица.

Ул. Архангельская (АНД р-н) — ул. Иркльевская.

Ул. Бурденко (Шевченковский р-н) — ул. Томаковская.

Пров. Бурденко (Шевченковский р-н) — пер. Томаковский.

Ул. Верещагина (Индустриальный р-н) — ул. Базавлуцька.

Пров. Выборгский (Чечевский р-н) — пер. Финский.

Ул. Грозненская (Новокодакский р-н) — ул. Гуляйпольская.

Ул. Денисова (Шевченковский р-н) — ул. Тритузнянская.

Пров. Денисова (Шевченковский р-н) — пер. Тритузнянский.

Ул. Донская (Чечеловский, Шевченковский р-ны) — ул. Домотканская.

Ул. Забайкальская (Новокодакский р-н) — ул. Хмельницкая.

Ул. Измайловская (Чечеловский р-н) — ул. Измаильский.

Ул. Калужская (Шевченковский р-н) — ул. Вроцлавская.

Ул. Кисловодская (Шевченковский р-н) — ул. Бузько.

Ул. Коккинаки (Новокодакский р-н) — ул. Иосифовская.

Ул. Кренкеля (Самарский р-н) — ул. Бумажно.

Ул. Курская (Самарский р-н) — ул. Поселковая.

Ул. Таймырская (Самарский р-н) — ул. Ратушно.

Пров. Александра Блока (Шевченковский р-н) — пер. Случайный.

Ул. Новикова-Прибоя (Шевченковский р-н) — ул. Солонянская.

Ул. Новочеркасская (АНД р-н) — ул. Переволочанская.

Пров. Новочеркасский (АНД р-н) – пер. Переволочанский.

Ул. Александра Матросова (Соборный р-н) – ул. Лиманская.

Ул. Александра Невского (Новокодакский р-н) — ул. Орденоносная.

Ул. Осипенко (АНД р-н) — ул. Куреневская.

Пров. Осипенко (АНД р-н) – пер. Куреневский.

Ул. Панфилова (Соборный р-н) — ул. Попаснянская.

Ул. Печорская (Шевченковский р-н) — ул. Пирятинская.

Ул. Южноуральская (Новокодакский р-н) — ул. Южнобужская.

Пров. Пожарского (Шевченковский р-н) — ул. Муравская.

Ул. Пугачева (Шевченковский р-н) — ул. Савурская.

Пров. Тайшетский (Новокодакский р-н) — пер. Контрактовый.

Ул. Тарана (Новокодакский р-н) – ул. Старшинский.

Ул. Фонвизина (Самарский р-н) – ул. Сотницкая.

Ул. Чукотская (Новокодакский р-н) — ул. Старая граница.

Пров. Шатурский (АНД р-н) – пер. Сага.

Ул. Яровой (Самарский р-н) — ул. Херсонская.

Некоторые из топонимов назвали в честь военных или формирований сил обороны.

Ул. Курчатова (Центральный, Чечеловский р-ны) — ул. 128-й Бригады Теробороны.

Ул. Нестерова (Чечеловский, Новокодакский р-ны) — ул. Александра Оксанченко, военного летчика I класса и Героя Украины, погибшего в воздушном бою, защищая государство.

Некоторые названы в честь известных исторических деятелей:

Ул. Обручева (Соборный р-н) — ул. Григория Маркевича, украинского литератора и фольклориста.

Ул. Романовского (Самарский р-н) – ул. Князя Витовта.

Ул. Шолохова (АНД р-н) — ул. Степана Рудницкого, основателя украинской физической, политической и военной географии.

Ул. Щукина (АНД р-н) — ул. Роберта Лисовского, украинский график.

Пров. Обручева (Соборный р-н) – пер. Маркевича.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Днепре дерусифицировали уже более 250 улиц и переулков.

Кроме того, в Днепре сквер на Слобожанском в Днепре теперь будет носить имя известного актера Алексея Хильского.

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