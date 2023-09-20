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  • Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия

Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия

Сегодня 14:36
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В Днепре переименовали еще 49 улиц.

Новости Днепра про Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия

В ходе очередной сессии горсовета 20 сентября переименовали еще 49 улиц в рамках дерусификации.

До этого стало известно об отмене переименования проспекта Гагарина и еще одной улицы, но 49 топонимов изменили свое название. Часть улиц получила наименования, связанные с абстрактными понятиями и пострадавшими от российской агрессии городами Украины. К примеру, улица Грознецкая стала Гуляйпольской.

  • Ул. Анапская (Самарский р-н) ул. Светлодарская.
  • Ул. Арзамасская (Новокодакский р-н) — ул. Торговица.
  • Ул. Архангельская (АНД р-н) — ул. Иркльевская.
  • Ул. Бурденко (Шевченковский р-н) — ул. Томаковская.
  • Пров. Бурденко (Шевченковский р-н) — пер. Томаковский.
  • Ул. Верещагина (Индустриальный р-н) — ул. Базавлуцька.
  • Пров. Выборгский (Чечевский р-н) — пер. Финский.
  • Ул. Грозненская (Новокодакский р-н) — ул. Гуляйпольская.
  • Ул. Денисова (Шевченковский р-н) — ул. Тритузнянская.
  • Пров. Денисова (Шевченковский р-н) — пер. Тритузнянский.
  • Ул. Донская (Чечеловский, Шевченковский р-ны) — ул. Домотканская.
  • Ул. Забайкальская (Новокодакский р-н) — ул. Хмельницкая.
  • Ул. Измайловская (Чечеловский р-н) — ул. Измаильский.
  • Ул. Калужская (Шевченковский р-н) — ул. Вроцлавская.
  • Ул. Кисловодская (Шевченковский р-н) — ул. Бузько.
  • Ул. Коккинаки (Новокодакский р-н) — ул. Иосифовская.
  • Ул. Кренкеля (Самарский р-н) — ул. Бумажно.
  • Ул. Курская (Самарский р-н) — ул. Поселковая.
  • Ул. Таймырская (Самарский р-н) — ул. Ратушно.
  • Пров. Александра Блока (Шевченковский р-н) — пер. Случайный.
  • Ул. Новикова-Прибоя (Шевченковский р-н) — ул. Солонянская.
  • Ул. Новочеркасская (АНД р-н) — ул. Переволочанская.
  • Пров. Новочеркасский (АНД р-н) – пер. Переволочанский.
  • Ул. Александра Матросова (Соборный р-н) – ул. Лиманская.
  • Ул. Александра Невского (Новокодакский р-н) — ул. Орденоносная.
  • Ул. Осипенко (АНД р-н) — ул. Куреневская.
  • Пров. Осипенко (АНД р-н) – пер. Куреневский.
  • Ул. Панфилова (Соборный р-н) — ул. Попаснянская.
  • Ул. Печорская (Шевченковский р-н) — ул. Пирятинская.
  • Ул. Южноуральская (Новокодакский р-н) — ул. Южнобужская.
  • Пров. Пожарского (Шевченковский р-н) — ул. Муравская.
  • Ул. Пугачева (Шевченковский р-н) — ул. Савурская.
  • Пров. Тайшетский (Новокодакский р-н) — пер. Контрактовый.
  • Ул. Тарана (Новокодакский р-н) – ул. Старшинский.
  • Ул. Фонвизина (Самарский р-н) – ул. Сотницкая.
  • Ул. Чукотская (Новокодакский р-н) — ул. Старая граница.
  • Пров. Шатурский (АНД р-н) – пер. Сага.
  • Ул. Яровой (Самарский р-н) — ул. Херсонская.

Некоторые из топонимов назвали в честь военных или формирований сил обороны.

  • Ул. Курчатова (Центральный, Чечеловский р-ны) — ул. 128-й Бригады Теробороны.
  • Ул. Нестерова (Чечеловский, Новокодакский р-ны) — ул. Александра Оксанченко, военного летчика I класса и Героя Украины, погибшего в воздушном бою, защищая государство.

Некоторые названы в честь известных исторических деятелей:

  • Ул. Обручева (Соборный р-н) — ул. Григория Маркевича, украинского литератора и фольклориста.
  • Ул. Романовского (Самарский р-н) – ул. Князя Витовта.
  • Ул. Шолохова (АНД р-н) — ул. Степана Рудницкого, основателя украинской физической, политической и военной географии.
  • Ул. Щукина (АНД р-н) — ул. Роберта Лисовского, украинский график.
  • Пров. Обручева (Соборный р-н) – пер. Маркевича.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Днепре дерусифицировали уже более 250 улиц и переулков.

Кроме того, в Днепре сквер на Слобожанском в Днепре теперь будет носить имя известного актера Алексея Хильского.

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Новости Днепра про Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названияУкраїнська Новости Днепра про Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названияРусский

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