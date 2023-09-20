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Новости Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия
Проспект Гагарина оставили, но 49 улиц Днепра переименовали: что означают новые названия
В Днепре переименовали еще 49 улиц.
В ходе очередной сессии горсовета 20 сентября переименовали еще 49 улиц в рамках дерусификации.
До этого стало известно об отмене
проспекта Гагарина и еще одной улицы, но 49 топонимов изменили свое название. Часть улиц получила наименования, связанные с абстрактными понятиями и пострадавшими от российской агрессии городами Украины. К примеру, улица Грознецкая стала Гуляйпольской. переименования
Ул. Анапская (Самарский р-н) ул. Светлодарская.
Ул. Арзамасская (Новокодакский р-н) — ул. Торговица.
Ул. Архангельская (АНД р-н) — ул. Иркльевская.
Ул. Бурденко (Шевченковский р-н) — ул. Томаковская.
Пров. Бурденко (Шевченковский р-н) — пер. Томаковский.
Ул. Верещагина (Индустриальный р-н) — ул. Базавлуцька.
Пров. Выборгский (Чечевский р-н) — пер. Финский.
Ул. Грозненская (Новокодакский р-н) — ул. Гуляйпольская.
Ул. Денисова (Шевченковский р-н) — ул. Тритузнянская.
Пров. Денисова (Шевченковский р-н) — пер. Тритузнянский.
Ул. Донская (Чечеловский, Шевченковский р-ны) — ул. Домотканская.
Ул. Забайкальская (Новокодакский р-н) — ул. Хмельницкая.
Ул. Измайловская (Чечеловский р-н) — ул. Измаильский.
Ул. Калужская (Шевченковский р-н) — ул. Вроцлавская.
Ул. Кисловодская (Шевченковский р-н) — ул. Бузько.
Ул. Коккинаки (Новокодакский р-н) — ул. Иосифовская.
Ул. Кренкеля (Самарский р-н) — ул. Бумажно.
Ул. Курская (Самарский р-н) — ул. Поселковая.
Ул. Таймырская (Самарский р-н) — ул. Ратушно.
Пров. Александра Блока (Шевченковский р-н) — пер. Случайный.
Ул. Новикова-Прибоя (Шевченковский р-н) — ул. Солонянская.
Ул. Новочеркасская (АНД р-н) — ул. Переволочанская.
Пров. Новочеркасский (АНД р-н) – пер. Переволочанский.
Ул. Александра Матросова (Соборный р-н) – ул. Лиманская.
Ул. Александра Невского (Новокодакский р-н) — ул. Орденоносная.
Ул. Осипенко (АНД р-н) — ул. Куреневская.
Пров. Осипенко (АНД р-н) – пер. Куреневский.
Ул. Панфилова (Соборный р-н) — ул. Попаснянская.
Ул. Печорская (Шевченковский р-н) — ул. Пирятинская.
Ул. Южноуральская (Новокодакский р-н) — ул. Южнобужская.
Пров. Пожарского (Шевченковский р-н) — ул. Муравская.
Ул. Пугачева (Шевченковский р-н) — ул. Савурская.
Пров. Тайшетский (Новокодакский р-н) — пер. Контрактовый.
Ул. Тарана (Новокодакский р-н) – ул. Старшинский.
Ул. Фонвизина (Самарский р-н) – ул. Сотницкая.
Ул. Чукотская (Новокодакский р-н) — ул. Старая граница.
Пров. Шатурский (АНД р-н) – пер. Сага.
Ул. Яровой (Самарский р-н) — ул. Херсонская.
Некоторые из топонимов назвали в честь военных или формирований сил обороны.
Ул. Курчатова (Центральный, Чечеловский р-ны) — ул. 128-й Бригады Теробороны.
Ул. Нестерова (Чечеловский, Новокодакский р-ны) — ул. Александра Оксанченко, военного летчика I класса и Героя Украины, погибшего в воздушном бою, защищая государство.
Некоторые названы в честь известных исторических деятелей:
Ул. Обручева (Соборный р-н) — ул. Григория Маркевича, украинского литератора и фольклориста.
Ул. Романовского (Самарский р-н) – ул. Князя Витовта.
Ул. Шолохова (АНД р-н) — ул. Степана Рудницкого, основателя украинской физической, политической и военной географии.
Ул. Щукина (АНД р-н) — ул. Роберта Лисовского, украинский график.
Пров. Обручева (Соборный р-н) – пер. Маркевича.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Днепре дерусифицировали уже более 250 улиц и переулков.
Кроме того, в Днепре сквер на
в Днепре теперь будет носить имя известного актера Алексея Хильского. Слобожанском
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