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Офіційно: сквер на Слобожанському у Дніпрі тепер носитиме ім’я відомого актора Олексія Хільського

Сьогодні 14:16
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У серпні стало відомо, що на фронті загинув відомий актор з міста Кам'янське Дніпропетровської області Олексій Хільський. Йому було 35 років.

Новости Днепра про Офіційно: сквер на Слобожанському у Дніпрі тепер носитиме ім'я відомого актора Олексія Хільського

Олексій довгий час жив у Дніпрі. Був актором театру “Віримо”. Широкому загалу відомий своїми ролями у серіалах “Кріпосна”, Лікар Ковальчук”, “Поганий хороший коп”, “Пес-5”.

Щоб увічнити пам’ять про актора, у Дніпрі запропонували на його честь назвати сквер на Слобожанському проспекті.

З такою пропозицією мер Дніпра Борис Філатов звернувся до містян у соцмережі. Дніпряни її підтримали.

І ось сьогодні, 20 вересня, нову назву для скверу офіційно затвердили на сесії міської ради.

У Дніпрі скверу на просп. Слобожанському у районі будинків № 65, 67 присвоєно назву — Олексія Хільського. На честь відомого українського актора театру і кіно, який загинув за Україну. Відповідне рішення ухвалили депутати під час 41-ї сесії міської ради. Олексій родом із Кам’янського. Долучився до війська від початку великої війни. Боєць був головним сержантом у взводі розвідроти, брав участь у звільненні Херсона, воював у Бахмуті й Соледарі, – йдеться у повідомленні міськради.

Вічна пам’ять та слава Герою! 

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Новости Днепра про Офіційно: сквер на Слобожанському у Дніпрі тепер носитиме ім'я відомого актора Олексія ХільськогоУкраїнська Новости Днепра про Офіційно: сквер на Слобожанському у Дніпрі тепер носитиме ім'я відомого актора Олексія ХільськогоРусский

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