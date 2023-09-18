У Дніпрі відклали перейменування проспекту Гагаріна

Скоріш за все, у Дніпрі відклали перейменування проспекту Гагаріна.

На сесії 20 вересня у міськраді мали проголосувати за перейменування 51 топоніму, який пов’язаний з РФ.

18 вересня завантажили новий проєкт рішення, де у переліку топонімів, які готують до перейменування немає проспекту Гагаріна, який мав стати проспектом Науки.

Документ до, де є проспект Гагаріна:

Документ, який опублікували 18 вересня:

Зменшилася також загальна кількість топонімів. У попередній редакції проєкту їх було 51, тепер – 49. Немає також Робкорівської, яку мали перейменувати на Конюшівка. Проте жителі вулиці звернулися з проханням відкласти зміну назви, про це повідомив громадський діяч Сергій Волинець.

Чому не перейменують проспект Гагаріна поки що невідомо.

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