У Дніпрі відклали перейменування проспекту Гагаріна - Днепр Инфо
У Дніпрі відклали перейменування проспекту Гагаріна
просмотров
Сегодня 20:40

Скоріш за все, у Дніпрі відклали перейменування проспекту Гагаріна.

Новости Днепра про У Дніпрі відклали перейменування проспекту Гагаріна

На сесії 20 вересня у міськраді мали проголосувати за перейменування 51 топоніму, який пов’язаний з РФ.

18 вересня завантажили новий проєкт рішення, де у переліку топонімів, які готують до перейменування немає проспекту Гагаріна, який мав стати проспектом Науки.

Документ до, де є проспект Гагаріна:

Новости Днепра про У Дніпрі відклали перейменування проспекту Гагаріна

Документ, який опублікували 18 вересня:

Новости Днепра про У Дніпрі відклали перейменування проспекту Гагаріна

Зменшилася також загальна кількість топонімів. У попередній редакції проєкту їх було 51, тепер – 49. Немає також Робкорівської, яку мали перейменувати на Конюшівка. Проте жителі вулиці звернулися з проханням відкласти зміну назви, про це повідомив громадський діяч Сергій Волинець. 

Чому не перейменують проспект Гагаріна поки що невідомо. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі відклали перейменування проспекту ГагарінаУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви
Новини Дніпра
12.09.2023 17:13
У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

У Дніпрі перейменують ще 51 вулицю та проспект.

У Дніпрі ініціюють перейменування вулиці Андрія Фабра: що з ним не так та яку назву пропонують
Новини Дніпра
06.09.2023 13:18
У Дніпрі ініціюють перейменування вулиці Андрія Фабра: що з ним не так та яку назву пропонують

У Дніпрі знову пропонують перейменувати вулицю Андрія Фабра.

У Дніпрі дерусифікували ще два десятки вулиць: що означають нові назви
Новини Дніпра
16.08.2023 16:31
У Дніпрі дерусифікували ще два десятки вулиць: що означають нові назви

У Дніпрі перейменували ще два десятки вулиць.

Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці
Новини Дніпра
10.08.2023 16:38
Гладкова та Кожем’яки: у Дніпрі планують перейменувати ще 24 вулиці

У Дніпрі перейменують ще з два десятки вулиць.