На сесії 20 вересня у міськраді мали проголосувати за перейменування 51 топоніму, який пов’язаний з РФ.
18 вересня завантажили новий проєкт рішення, де у переліку топонімів, які готують до перейменування немає проспекту Гагаріна, який мав стати проспектом Науки.
Документ до, де є проспект Гагаріна:
Документ, який опублікували 18 вересня:
Зменшилася також загальна кількість топонімів. У попередній редакції проєкту їх було 51, тепер – 49. Немає також Робкорівської, яку мали перейменувати на Конюшівка. Проте жителі вулиці звернулися з проханням відкласти зміну назви, про це повідомив громадський діяч Сергій Волинець.
Чому не перейменують проспект Гагаріна поки що невідомо.
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