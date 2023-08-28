Пропавшего жителя Павлограда искали полиция и ГСЧС, а он отдыхал на реке

Курьезный случай произошел в Павлограде.

Жителя Павлограда объявили в розыск, но оказалось, что с ним все в порядке — мужчина просто отдыхал.

27 августа к спасателям обратились местные жители, которые рассказали, что на водоеме исчез человек. По словам свидетелей, 52-летний мужчина отправился купаться и не вернулся на берег. Случилось все на реке Волча.

На место выехали полиция и водолазы-спасатели, которые начали проверять акваторию реки. Впоследствии оказалось, что с мужчиной все хорошо. Пропавший павлоградец отдыхал на противоположном берегу, после того как переплыл водоем.

Об этом рассказали в Павлоградском горрайонном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Заметим, что не всегда такие истории заканчиваются хеппи-эндом. В эти выходные в Днепре на пляже жилмассива Парус из воды достали труп мужчины. Очевидцы рассказали, что отдыхающий нырнул в залив реки и скрылся из виду.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: