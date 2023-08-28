Пропавшего жителя Павлограда искали полиция и ГСЧС, а он отдыхал на реке

Жителя Павлограда объявили в розыск, но оказалось, что с ним все в порядке — мужчина просто отдыхал.
27 августа к спасателям обратились местные жители, которые рассказали, что на водоеме исчез человек. По словам свидетелей, 52-летний мужчина отправился купаться и не вернулся на берег. Случилось все на реке Волча.
На место выехали полиция и водолазы-спасатели, которые начали проверять акваторию реки. Впоследствии оказалось, что с мужчиной все хорошо. Пропавший павлоградец отдыхал на противоположном берегу, после того как переплыл водоем.
Об этом рассказали в Павлоградском горрайонном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
Заметим, что не всегда такие истории заканчиваются хеппи-эндом. В эти выходные в Днепре на пляже жилмассива Парус из воды достали труп мужчины. Очевидцы рассказали, что отдыхающий нырнул в залив реки и скрылся из виду.
Читайте также:
Автор:
В Кривой Рог уже поставляют воду из нового водопровода.
Произошло это в Пятихатках 26 августа.
Природа Днепропетровщины завораживает!
Роды были очень стремительными.
В Кривой Рог уже поставляют воду из нового водопровода.
Завтра, 29 августа жители Украины будут отмечать Ореховый Спас. Это третий, последний праздник Спасов. Его еще называют «Хлебным Спасом» или «Холщовым Спасом». В этот день в церкви также праздную Перенесение Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь из Эдессы.
В Днепре можно найти огромное количество живописных мест. Среди них – Аптекарская балка.
На одной из баз отдыха Кривого Рога произошла массовая потасовка.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение о том, как может завершиться российско-украинская война.
Произошло это в Пятихатках 26 августа.
Днепряне заметили посреди реки плавучий остров.
Природа Днепропетровщины завораживает!
В Воздушном командовании "Схід" уточнили, какие ракеты сбили и где.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!