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На пляжі жилмасиву Парус у Дніпрі з води дістали труп чоловіка

Сьогодні 19:29
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У неділю, 27 серпня, у Дніпрі в районі житлового масиву Парус з води витягли труп чоловіка.

Новости Днепра про На пляжі жилмасиву Парус у Дніпрі з води дістали труп чоловіка

Інцидент стався близько 18:00. 56-річний дніпрянин потонув під час відпочинку.

Очевидці розповіли, що чоловік пірнув у затоку річки та зник із поля зору.

Тіло потопельника знайшли рятувальники на глибині 4 метри за 15 метрів від берега.

Новости Днепра про На пляжі жилмасиву Парус у Дніпрі з води дістали труп чоловіка

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