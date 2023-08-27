На пляжі жилмасиву Парус у Дніпрі з води дістали труп чоловіка

Інцидент стався близько 18:00. 56-річний дніпрянин потонув під час відпочинку.
Очевидці розповіли, що чоловік пірнув у затоку річки та зник із поля зору.
Тіло потопельника знайшли рятувальники на глибині 4 метри за 15 метрів від берега.
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