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  • Зниклого мешканця Павлограда шукали поліція та ДСНС, а він відпочивав на річці

Зниклого мешканця Павлограда шукали поліція та ДСНС, а він відпочивав на річці

Сьогодні 14:42
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Курйозний випадок стався у Павлограді.

Новости Днепра про Зниклого мешканця Павлограда шукали поліція та ДСНС, а він відпочивав на річці

Містянина оголосили в розшук, але виявилося, що з ним все гаразд – чоловік просто відпочивав.

27 серпня до рятувальників звернулися місцеві мешканці, які розповіли, що на річці зникла людина. За словами свідків, 52-річний чоловік пішов купатися та не повернувся на берег. Сталося усе на річці Вовча.

На місце виїхала поліція та водолази-рятувальники, які почали перевіряти акваторію річки. Згодом виявилося, що з чоловіком все гаразд. Зниклий павлоградець відпочивав на протилежному березі річки, після того, як переплив водойму. 

Про це розповіли у Павлоградському міськрайонному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Зауважимо, що не завжди такі історії закінчуються хепі-ендом. Цими вихідними у Дніпрі на пляжі жилмасиву Парус у Дніпрі з води дістали труп чоловіка. Очевидці розповіли, що відпочивальник пірнув у затоку річки та зник із поля зору.

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Новости Днепра про Зниклого мешканця Павлограда шукали поліція та ДСНС, а він відпочивав на річціУкраїнська

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