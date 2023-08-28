Зниклого мешканця Павлограда шукали поліція та ДСНС, а він відпочивав на річці

Містянина оголосили в розшук, але виявилося, що з ним все гаразд – чоловік просто відпочивав.
27 серпня до рятувальників звернулися місцеві мешканці, які розповіли, що на річці зникла людина. За словами свідків, 52-річний чоловік пішов купатися та не повернувся на берег. Сталося усе на річці Вовча.
На місце виїхала поліція та водолази-рятувальники, які почали перевіряти акваторію річки. Згодом виявилося, що з чоловіком все гаразд. Зниклий павлоградець відпочивав на протилежному березі річки, після того, як переплив водойму.
Про це розповіли у Павлоградському міськрайонному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
Зауважимо, що не завжди такі історії закінчуються хепі-ендом. Цими вихідними у Дніпрі на пляжі жилмасиву Парус у Дніпрі з води дістали труп чоловіка. Очевидці розповіли, що відпочивальник пірнув у затоку річки та зник із поля зору.
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