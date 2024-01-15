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Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Сегодня 10:47
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А вы уже убрали елку?

Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Праздники закончились – и жители Днепра активно начали убирать елки в своих квартирах.

Их можна увидеть почти возле каждой мусорки (или вообще в баках).

Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Около одной мы даже заметили елку, которая стоила около трех тысяч гривен – именно по такой цене предлагали купить такое новогоднее дерево на елочных базарах.

Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Выбрасывают и разные изделия из сосны – веночки и т.д.

Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Голуби тоже захотели елку!

Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Хотя на самом деле ее просто унесло ветром от мусорки.

Отметим, пока неизвестно, будут ли в этому году в Днепре пункты приема новогодних елок.

Обновлено: департамент экологической политики Днепровского городского совета опубликовал адреса точек сбора елок. Ищите их ТУТ!

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Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грнРусский

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