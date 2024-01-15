Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

А вы уже убрали елку?

Праздники закончились – и жители Днепра активно начали убирать елки в своих квартирах.

Их можна увидеть почти возле каждой мусорки (или вообще в баках).

Около одной мы даже заметили елку, которая стоила около трех тысяч гривен – именно по такой цене предлагали купить такое новогоднее дерево на елочных базарах.

Выбрасывают и разные изделия из сосны – веночки и т.д.

Голуби тоже захотели елку!

Хотя на самом деле ее просто унесло ветром от мусорки.

Отметим, пока неизвестно, будут ли в этому году в Днепре пункты приема новогодних елок.

Обновлено: департамент экологической политики Днепровского городского совета опубликовал адреса точек сбора елок. Ищите их ТУТ!

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