Праздники закончились: в Днепре на мусорку выбросили около 3 тыс. грн

Праздники закончились – и жители Днепра активно начали убирать елки в своих квартирах.
Их можна увидеть почти возле каждой мусорки (или вообще в баках).
Около одной мы даже заметили елку, которая стоила около трех тысяч гривен – именно по такой цене предлагали купить такое новогоднее дерево на елочных базарах.
Выбрасывают и разные изделия из сосны – веночки и т.д.
Голуби тоже захотели елку!
Хотя на самом деле ее просто унесло ветром от мусорки.
Отметим, пока неизвестно, будут ли в этому году в Днепре пункты приема новогодних елок.
Обновлено: департамент экологической политики Днепровского городского совета опубликовал адреса точек сбора елок. Ищите их ТУТ!
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