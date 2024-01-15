Свята минули: у Дніпрі на смітник викинули близько 3 тис. грн

А ви вже прибрали ялинку?

Свята минули – і мешканці Дніпра активно почали прибирати ялинки у своїх квартирах.

Чи не біля кожного смітника можна побачити зелених красунь (або взагалі у баках).

Біля одного ми навіть помітили ялинку, яка коштувала близько трьох тисяч гривень – саме за таку ціну пропонували купити таке новорічне дерево на ялинкових базарах.

Викидають і різні вироби з сосни – віночки тощо.

Голуби теж захотіли ялинку!

Хоча насправді її просто віднесло вітром від смітника.

Зазначимо, поки невідомо, чи будуть цьогоріч у Дніпрі пункти прийому новорічних ялинок.

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