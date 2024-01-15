Свята минули: у Дніпрі на смітник викинули близько 3 тис. грн

Свята минули – і мешканці Дніпра активно почали прибирати ялинки у своїх квартирах.
Чи не біля кожного смітника можна побачити зелених красунь (або взагалі у баках).
Біля одного ми навіть помітили ялинку, яка коштувала близько трьох тисяч гривень – саме за таку ціну пропонували купити таке новорічне дерево на ялинкових базарах.
Викидають і різні вироби з сосни – віночки тощо.
Голуби теж захотіли ялинку!
Хоча насправді її просто віднесло вітром від смітника.
Зазначимо, поки невідомо, чи будуть цьогоріч у Дніпрі пункти прийому новорічних ялинок.
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Александра Лучка
Автор:
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