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  • Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии

Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии

Сегодня 14:38
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Сегодня, 9 февраля, россияне уже дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

К сожалению, пострадали 12-летняя девочка и две женщины – 52 и 60 лет. В настоящее время они доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, повреждены 10 домов, 4 хозяйственные постройки, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод.

Новости Днепра про Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии

Новости Днепра про Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии

Масштабы разрушений в настоящее время уточняются. Все службы работают на месте ударов.

Мы выстоим и все отстроим! россия – страна-террорист, – написал Сергей Лысак.

Новости Днепра про Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии

Новости Днепра про Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии

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Новости Днепра про Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерииУкраїнська Новости Днепра про Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерииРусский

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