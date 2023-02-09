Пострадали 12-летняя девочка и две женщины: россияне дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии

Сегодня, 9 февраля, россияне уже дважды ударили по Марганцу из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

К сожалению, пострадали 12-летняя девочка и две женщины – 52 и 60 лет. В настоящее время они доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, повреждены 10 домов, 4 хозяйственные постройки, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод.

Масштабы разрушений в настоящее время уточняются. Все службы работают на месте ударов.

Мы выстоим и все отстроим! россия – страна-террорист, – написал Сергей Лысак.

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