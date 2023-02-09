Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
На жаль, постраждали 12-річна дівчинка та дві жінки – 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога.
Крім того, пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.
Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Усі відповідні служби працюють на місці ударів.
Ми вистоїмо і все відбудуємо! росія – країна-терорист, – написав Сергій Лисак.
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