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  • Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

Сьогодні 14:38
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Сьогодні, 9 лютого, росіяни вже двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії.

Новости Днепра про Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

На жаль, постраждали 12-річна дівчинка та дві жінки – 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога.

Крім того, пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.

Новости Днепра про Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

Новости Днепра про Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Усі відповідні служби працюють на місці ударів.

Ми вистоїмо і все відбудуємо! росія – країна-терорист, – написав Сергій Лисак.

Новости Днепра про Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

Новости Днепра про Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилерії

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Новости Днепра про Постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки: росіяни двічі вдарили по Марганцю з важкої артилеріїУкраїнська

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