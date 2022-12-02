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  • После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсировать

После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсировать

Сегодня 17:21
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Укрзализныця вернула поезд из Днепра во Львов.

Новости Днепра про После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсировать

Как сообщили в Укрзализныце, компания открывает продажу на рейс №131/132 Львов-Днепр, что после полугодового перерыва предоставит железнодорожное сообщение северному Полесью и Волыни со Львовом, Киевом и Днепром одновременно.

С 10 декабря через день по четным числам поезд отправляется из Львова в 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Днепр через Знаменку и Александрию — в 18:25.

Обратно через день по четным числам с 12 декабря рейс будет отправляться в 07:02, предоставляя днепрянам удобное утреннее сообщение с Киевом. После столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше Полесье во Львов в 06:55.

Полный перечень остановок – на сайте Укрзализныци, а билеты – традиционно в приложении, чат-боте и в кассах.

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Новости Днепра про После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсироватьУкраїнська Новости Днепра про После полугодового перерыва возобновит движение поезд из Львова в Днепр: как будет курсироватьРусский

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