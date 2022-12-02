Після піврічної перерви відновить рух потяг зі Львова до Дніпра: як курсуватиме

Укрзалізниця повернула потяг із Дніпра до Львова.

Як повідомили в Укрзалізниці, компанія відкриває продаж на рейс №131/132 Львів — Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно.

З 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам’янку та Олександрію — о 18:25.

Зворотно через день по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02, надаючи дніпрянам зручне ранкове сполучення з Києвом. Після столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира і далі Поліссям до Львова о 06:55.

Повний перелік зупинок — на сайті Укрзалізниці, а квитки — традиційно у застосунку, чат-боті та в касах.

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