Погода в Днепре во вторник, 8 ноября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

В ночь с 5 на 6 ноября в центре Днепра…

Рыбка за 160 000 грн: в Новомосковском районе поймали браконьеров Рыбаки выловили 15 килограммов рыбы и нанесли ущерб государству в размере более 160 000 гривен. Мужчинам грозит административная ответственность в виде штрафа. просмотров

Россияне ведут наступление на трех направлениях, — Генштаб Враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Украинским военным удалось атаковать 3 позиции средств противовоздушной обороны противника россиян. просмотров

257-й день войны: Лукашук прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области Российские террористы не дают покоя мирным громадам Днепропетровской области не только ночью, но и днем. просмотров

Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель Россияне в последние дни наносят удары по Лиману (Донецкая область). Под обстрел попало здание ГСЧС, в результате чего один работник получил ранение. просмотров

Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в бою защищая территориальную целостность Украины, вблизи села Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсонской области погиб солдат Сергей Клочко. Ему было всего 24 года. просмотров

В лесу в Приднепровске пилят здоровые деревья: среди них – ольха с охранным статусом В Днепре в лесу, что напротив Самарского исполкома, компания "Агромак Днепр" по заказу департамента парков и рекреации Днепровского городского совета начала спиливать, как указано в актах, сухие и аварийные деревья. 0 просмотров

Сережки в полу и поиски бриллиантов на развалинах: история дома Шварца в Днепре Дом Шварца находился на улице Тихой в Днепре. Более ста лет назад она соседствовала с Тюремной площадью. Но это не мешало бизнесменам того времени возводить на улице доходные дома. Долгое время после основания Днепра улица Тихая была застроена маленькими домиками.… просмотров