Погода в Днепре во вторник, 8 ноября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 8 ноября:
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Одевайтесь теплее, друзья!
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