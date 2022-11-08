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Погода в Днепре во вторник, 8 ноября: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в Днепре во вторник, 8 ноября: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 8 ноября:

  • Теплая погода — к теплой и сырой зиме.
  • Иней по утру — к снежной зиме.
  • Снег выпал — и на Пасху будет снег.

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