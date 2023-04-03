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Погода в Днепре в понедельник, 3 апреля: облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в понедельник, 3 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 апреля:

  • В апреле ветер с юго-запада — жди длительной непогоды.
  • Желтые лучи у восходящего солнца — погода будет хорошей.
  • Если зацвела мать-и-мачеха — совсем скоро станет еще теплее.
  • Обильно выделяется березовый сок — лето будет дождливым.
  • На березе появляются листья — к засушливому лету.

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