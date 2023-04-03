Погода в Днепре в понедельник, 3 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 3 апреля:
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Очень красиво!
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Зонт сегодня не понадобится!
Ситуация на Бахмутском направлении остается очень напряженной, ведь россиян потери не останавливают.
Всего в этом топе 152 города. Днепр – на 26.
Сегодня, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался "хлопок".
В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался, как пишет российское пропагандистское издание "Риа Новости", "хлопок".
Такого мы еще не видели.
Вчера вечером у жителей многих районов Днепра, в частности, ж/м Победа и Солнечный, было снижено давление подачи воды.
Также угарным газом отравились мама и бабушка мальчика.
Во время грозы ночью 1 апреля молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
Дым заполонил весь подъезд.
В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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