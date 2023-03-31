С апреля днепряне могут покупать 60% лекарств по е-рецепту

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
«С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта», — говорится в сообщении.
Только по рецепту в Украине отпускаются такие виды лекарств, как:
Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Найти инструкцию нужного препарата можно, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.
Для этого необходимо:
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