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С апреля днепряне могут покупать 60% лекарств по е-рецепту

Сегодня 06:45
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В Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Новости Днепра про С апреля днепряне могут покупать 60% лекарств по е-рецепту

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта», — говорится в сообщении.

Лекарства по рецепту

Только по рецепту в Украине отпускаются такие виды лекарств, как:

  • антибиотики;
  • противосудорожные средства;
  • гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);
  • препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;
  • некоторые антигельминтные препараты;
  • некоторые антигистаминные средства;
  • препараты для разжижения крови;
  • антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
  • стероидные лекарственные средства;
  • некоторые лекарства против боли, кашля, успокоительные.

Как узнать нужен ли рецепт

Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Найти инструкцию нужного препарата можно, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Для этого необходимо:

  1. В поисковой строке ввести название лекарства или название действующего вещества.
  2. Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарства (крайняя левая колонка в таблице).
  3. В профиле лекарства найти строчку «Условия отпуска».
  4. Если в инструкции указано «По рецепту», для отпуска в аптеке требуется рецепт от врача.

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