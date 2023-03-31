С апреля днепряне могут покупать 60% лекарств по е-рецепту

В Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«С апреля рецептурные препараты в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них требуется рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта», — говорится в сообщении.

Лекарства по рецепту

Только по рецепту в Украине отпускаются такие виды лекарств, как:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

препараты для разжижения крови;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокоительные.

Как узнать нужен ли рецепт

Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Найти инструкцию нужного препарата можно, воспользовавшись сервисами онлайн-аптек, или сайтом Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Для этого необходимо:

В поисковой строке ввести название лекарства или название действующего вещества. Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарства (крайняя левая колонка в таблице). В профиле лекарства найти строчку «Условия отпуска». Если в инструкции указано «По рецепту», для отпуска в аптеке требуется рецепт от врача.

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