Погода на 4 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Ранее в соцсетях появилась публикация активиста Дениса Селина о приобретении…

Оказывается, укрытие - это не всегда безопасное место.

Захватите с собой зонт!

Троица и День Конституции: будут ли у днепрян дополнительные выходные в июне-2023 В первом месяце лета будет несколько важных дат: Троица, День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине и День Конституции Украины. Будут ли они сопровождаться дополнительными выходными – читайте в материале! 0 просмотров