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Погода на 4 июня: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 4 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 4 июня:

  • Соловей запел – погода в ближайшие дни будет хорошей, без дождей.
  • Если во время дождя сильный ветер подул, то будет хорошая погода.
  • Массовое появление оводов 4 июня – к урожаю огурцов.
  • Сильные росы утром и вечером – к хорошему урожаю.

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