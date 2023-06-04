Погода на 4 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре будет весь день держаться ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +20°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
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