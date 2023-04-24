Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

На левом берегу Днепра вот уже несколько десятков лет работает авторынок. В разное время владельцы железных коней привозили сюда свою технику для продажи.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел рынок и что там продавали.

Раньше, чтобы купить машину в Днепре будущий автовладелец должен был ехать на авторынок – там продавали технику всех мастей – от жигулей до иномарок. Возможности в любой день выбрать авто на досках объявлений и рассмотреть его на фото в интернете не было. Как и возможности набрать хозяина машины и договориться о встрече.

Возник авторынок в начале 1990-х годов. Он был самым крупным в Днепре. Работал рынок все дни, но больше всего продавцов тут собиралось в субботу-воскресенье, равно, как и покупателей.

Помимо автомобиля, на рынке можно было купить или продать мотоцикл и даже велосипед.

Продавали тут и запчасти к машинам, но ассортимент был не большой, так как основным товаром все же были машины.

Автомобили стояли тут в несколько рядов. Под лобовым стеклом у каждой второй машины была картонка с ценой. Часто рядом с машиной находился и продавец – тогда покупатель мог спокойно осмотреть «товар», расспросить характеристики, заглянуть под капот.

Иногда, чтобы узнать интересующую информацию приходилось долго ждать продавца. Уходя – он закрывал свою машину и заглянуть в салон было сложно.

Рынок работал с утра и до обеда. После 12 ряды продавцов значительно редели, покупателей становилось гораздо меньше.

Рядом с авторынком работало несколько кафе, где владельцы или бывшие хозяева машин обмывали свои сделки, а продавцы покупали еду. Каких-то особых удобств на рынке также не было, ни навесов, ни заграждений. Если шел дождь – мокли и покупатели, продавцы, и их товар, туалет находился вдалеке и к нему была постоянная очередь.

Сегодня тут в разы меньше продавцов и покупателей.

фото: В. Рязанов

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