Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Сегодня 17:55
просмотров

На левом берегу Днепра вот уже несколько десятков лет работает авторынок. В разное время владельцы железных коней привозили сюда свою технику для продажи.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел рынок и что там продавали.

Раньше, чтобы купить машину в Днепре будущий автовладелец должен был ехать на авторынок – там продавали технику всех мастей – от жигулей до иномарок. Возможности в любой день выбрать авто на досках объявлений и рассмотреть его на фото в интернете не было. Как и возможности набрать хозяина машины и договориться о встрече.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Возник авторынок в начале 1990-х годов. Он был самым крупным в Днепре. Работал рынок все дни, но больше всего продавцов тут собиралось в субботу-воскресенье, равно, как и покупателей.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Помимо автомобиля, на рынке можно было купить или продать мотоцикл и даже велосипед.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Продавали тут и запчасти к машинам, но ассортимент был не большой, так как основным товаром все же были машины.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Автомобили стояли тут в несколько рядов. Под лобовым стеклом у каждой второй машины была картонка с ценой. Часто рядом с машиной находился и продавец – тогда покупатель мог спокойно осмотреть «товар», расспросить характеристики, заглянуть под капот.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Иногда, чтобы узнать интересующую информацию приходилось долго ждать продавца. Уходя – он закрывал свою машину и заглянуть в салон было сложно.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Рынок работал с утра и до обеда. После 12 ряды продавцов значительно редели, покупателей становилось гораздо меньше.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Рядом с авторынком работало несколько кафе, где владельцы или бывшие хозяева машин обмывали свои сделки, а продавцы покупали еду. Каких-то особых удобств на рынке также не было,  ни навесов, ни заграждений. Если шел дождь – мокли и покупатели, продавцы, и их товар, туалет находился вдалеке и к нему была постоянная очередь.

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)

Сегодня тут в разы меньше продавцов и покупателей.

фото: В. Рязанов

Читайте также:

Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как 25 лет назад выглядел самый большой авторынок Днепра: вереницы машин и капот вместо прилавка (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вода ушла, а лебеди остались: после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги
    Новости Днепра
    Сегодня 17:55
    Вода ушла, а лебеди остались: после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги

    Совсем недавно Днепр и область страдали от подтоплений.

    В Днепре и области мужчины призывного возраста «штурмуют» вузы: контрактников увеличилось вдвое
    Новости Днепра
    Сегодня 17:36
    В Днепре и области мужчины призывного возраста «штурмуют» вузы: контрактников увеличилось вдвое

    В Днепре и области увеличилось количество контрактников среди мужчин.

    Ушел из дома, потому что хотел пазлы: в Днепре нашли пропавшего 6-летнего мальчика
    Новости Днепра
    Сегодня 16:53
    Ушел из дома, потому что хотел пазлы: в Днепре нашли пропавшего 6-летнего мальчика

    В Днепре отыскали ушедшего из дома мальчика.

    В Днепре можно вернуть половину средств, потраченных на проезд: что нужно сделать
    Новости Днепра
    Сегодня 16:19
    В Днепре можно вернуть половину средств, потраченных на проезд: что нужно сделать

    В Днепре можно забрать кэшбэк за проезд в транспорте.

    Последние новости

    Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения
    Глава МОН назвал сроки, когда украинские школы перейдут на 12 лет обучения

    Оксен Лесовой рассказал, когда школы Украины перейдут на "12-летку"

    Сегодня 18:04
    просмотров
    Вода ушла, а лебеди остались: после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги
    Вода ушла, а лебеди остались: после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги

    Совсем недавно Днепр и область страдали от подтоплений.

    Сегодня 17:55
    1
    просмотров
    В Днепре и области мужчины призывного возраста «штурмуют» вузы: контрактников увеличилось вдвое
    В Днепре и области мужчины призывного возраста «штурмуют» вузы: контрактников увеличилось вдвое

    В Днепре и области увеличилось количество контрактников среди мужчин.

    Сегодня 17:36
    просмотров
    В Днепре вынесли приговор мужчине, который убил родного брата
    В Днепре вынесли приговор мужчине, который убил родного брата

    За убийство родного брата днепрянин проведет за решеткой 11 лет.

    Сегодня 16:57
    1
    просмотров
    Ушел из дома, потому что хотел пазлы: в Днепре нашли пропавшего 6-летнего мальчика
    Ушел из дома, потому что хотел пазлы: в Днепре нашли пропавшего 6-летнего мальчика

    В Днепре отыскали ушедшего из дома мальчика.

    Сегодня 16:53
    просмотров
    В Днепре можно вернуть половину средств, потраченных на проезд: что нужно сделать
    В Днепре можно вернуть половину средств, потраченных на проезд: что нужно сделать

    В Днепре можно забрать кэшбэк за проезд в транспорте.

    Сегодня 16:19
    просмотров
    В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который разыскивает Интерпол
    В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

    Кто оставил мотоцикл – неизвестно.

    Сегодня 15:44
    1
    просмотров
    Пережил оккупацию и пулю в голове: в Днепре спасли бойца
    Пережил оккупацию и пулю в голове: в Днепре спасли бойца

    Воин получил ранение 10 апреля в Донецкой области.

    Сегодня 15:32
    просмотров
    В Днепропетровской области молодая женщина бросилась под электричку
    В Днепропетровской области молодая женщина бросилась под электричку

    Женщина выжила.

    Сегодня 14:51
    0
    просмотров
    За неделю более 50: в Днепре «пачками» изымают поддельные удостоверения
    За неделю более 50: в Днепре «пачками» изымают поддельные удостоверения

    В Днепре ловят фейковых льготников.

    Сегодня 14:46
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх