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Погода на 4 мая: в Днепре облачно, но очень тепло

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 4 мая: в Днепре облачно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 4 мая:

  • Если зацвела черемуха — лето будет теплым.
  • Если на черемухе много цветов — к дождям летом.
  • Сильный первый гром — к богатому урожаю хлеба.

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Новости Днепра про Погода на 4 мая: в Днепре облачно, но очень теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 4 мая: в Днепре облачно, но очень теплоРусский

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