Погода на 4 мая: в Днепре облачно, но очень тепло

В Украине сократили программу обмена ламп накаливания на LED-лампочки. Теперь бесплатные лампы украинцы смогут получить только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны.

Цена на породистого котенка с документами и паспортами в Днепре стартует в среднем от 45 тыс грн. За эти деньги новый владелец усатого получит не только самого котенка, но и право его разводить, если у него будет такое желание. Дороже…