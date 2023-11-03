Погода на 3 ноября: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Днем будет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +7°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 3 ноября:

Если 3 ноября выпадет снег, зима установится через 3 недели.

Если снега выпало много, то и хлеба вырастет много.

Если дым идет вверх, погода будет ясной и солнечной.

Выпавший снег не тает – будет много подснежников.

Вечер тихий и безоблачный – следующий день будет погожим.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: