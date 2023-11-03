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Погода на 3 ноября: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 3 ноября: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Днем будет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +7°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду. 

Народные приметы на 3 ноября: 

  • Если 3 ноября выпадет снег, зима установится через 3 недели.
  • Если снега выпало много, то и хлеба вырастет много.
  • Если дым идет вверх, погода будет ясной и солнечной.
  • Выпавший снег не тает – будет много подснежников.
  • Вечер тихий и безоблачный – следующий день будет погожим.

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Новости Днепра про Погода на 3 ноября: в Днепре будет облачно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 3 ноября: в Днепре будет облачно, ожидается дождьРусский

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