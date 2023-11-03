Погода на 3 ноября: в Днепре будет облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Днем будет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +7°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 3 ноября:
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Похоже, сегодня вечером может быть неспокойно.
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