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Погода на 3 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 3 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается снег, который к вечеру, вероятнее всего, перейдет в дождь. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 3 февраля: 

  • Безоблачная погода – весна будет теплой и ранней.
  • Холодный и сухой день предвещает жаркий август.
  • Если Луна ночью прячется в облаках, то хороший урожай будет.
  • На заре ясно — к морозам в ближайшие дни.

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Новости Днепра про Погода на 3 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 3 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождьРусский

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