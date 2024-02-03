Погода на 3 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается снег, который к вечеру, вероятнее всего, перейдет в дождь. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 3 февраля:
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