Погода на 29 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь c грозой, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 29 марта:
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