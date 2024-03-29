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Погода на 29 марта: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 29 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь c грозой, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 29 марта: 

  • Если в этот день тепло, то вся весна будет теплой.
  • Если весенняя вода течет медленно — год будет урожайный; если снег тает быстро, вода бежит дружно — лето мокрое.
  • Стоит обратить внимание на муравейник: если снег больше тает с северной стороны домика этих мелких насекомых, то лето будет теплым и продолжительным, а если с южной — коротким и холодным.

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