Погода на 29 марта: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет облачным. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь c грозой, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 29 марта:

Если в этот день тепло, то вся весна будет теплой.

Если весенняя вода течет медленно — год будет урожайный; если снег тает быстро, вода бежит дружно — лето мокрое.

Стоит обратить внимание на муравейник: если снег больше тает с северной стороны домика этих мелких насекомых, то лето будет теплым и продолжительным, а если с южной — коротким и холодным.

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