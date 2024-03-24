Погода на 24 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 24 марта:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Наши предки считали, что в день весеннего равноденствия зима окончательно…
Сегодня оккупанты атаковали Днепропетровщину 14 раз.
Важная информация!
Успенская площадь в Днепре стала победителем Премии НСАУ 2023 в номинации "Ландшафтная архитектура" (реализация).
В Днепр уже пришла весна, в ботсаду появляются первые раннецветущие растения.
В Днепре на Запорожском шоссе произошло серьезное ДТП.
Вчера вечером в Днепре во время пожара погиб мужчина.
Бывший главный тренер СК Днепр-1 Александр Кучер намерен судиться с клубом.
В Днепре на Слобожанском проспекте произошло серьезное ДТП.
В городе Никополь 36-летний мужчина вынес из помещения электроинструменты и продал, а деньги потратил на себя.
В Днепре обнаружили труп мужчины в модульном укрытии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!