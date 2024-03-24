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Погода на 24 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 24 марта: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 24 марта: 

  • Дружный прилет птиц – к холодам и ненастью.
  • Журавли близко к земле летят – жди ненастье.
  • Иней на ветках сулит хорошую погоду.
  • Много мышей в поле – к неурожайному году.
  • Вороны на земле – к морозу, на верхушке дерева – к теплу.
  • Лебеди плавают в пруду – к солнечным и теплым денькам.
  • Месяц рогами вниз – к теплу и хорошему урожаю.

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