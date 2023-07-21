Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет у власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Утром температура воздуха +19°. К обеду столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 21 июля:
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