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Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Возможно, сегодня будет и дождь.

Новости Днепра про Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет у власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Утром температура воздуха +19°. К обеду столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 21 июля: 

  • Если на летнего Прокопа черника поспевает, то поспела и рожь.
  • Какая погода 21 июля, такой и зима будет (солнечный день — к теплой зиме).
  • Если эта неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.
  • Появилось больше пчел — скоро наступит жара.
  • Дождь начался после обеда — будет лить до вечера.

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