Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Возможно, сегодня будет и дождь.

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет у власти облаков, но во второй половине полностью от них очистится. Утром температура воздуха +19°. К обеду столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 21 июля:

Если на летнего Прокопа черника поспевает, то поспела и рожь.

Какая погода 21 июля, такой и зима будет (солнечный день — к теплой зиме).

Если эта неделя без дождя, то Ильинская неделя с дождём.

Появилось больше пчел — скоро наступит жара.

Дождь начался после обеда — будет лить до вечера.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: