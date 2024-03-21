Погода на 21 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, почти весь день в Днепре будет облачно, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 21 марта:
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Хорошего дня, друзья!
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В Днепре перекроют улицу Литейную.
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Пассажиры, опоздавшие на поезд в Днепр из-за забастовок польских фермеров, смогут сесть на следующий поезд.
Находящийся в розыске мотоцикл видели в центре Днепра.
В Днепре грузовики должны объезжать одну из улиц.
В Днепропетровской области переименуют два больших города.
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Одна из самых старых улиц города – Литейная. За все время своего сущестования, а это более 200 лет, она ни разу не меняла своего названия. Датой ее основания можно считать 1832 год, когда на территории у воды построили чугунолитейный завод.…
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