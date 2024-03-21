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Погода на 21 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 21 марта: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, почти весь день в Днепре будет облачно, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 21 марта: 

  • Быстрые и высокие облака — будет хорошая погода.
  • Если день холодный — зима отойдет не скоро.
  • Туман в этот день — будут заморозки.
  • Какая погода в этот день, такая будет и следующие 40 дней.
  • Птицы вьют гнезда на южной стороне — к холодному лету.
  • Если снег на полях лежит неровно — будет хороший урожай овощей.

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