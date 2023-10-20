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Погода на 20 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 20 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре в практически течение всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 20 октября: 

  • Месяц неяркий — скоро будет мороз.
  • Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
  • Если утро туманное, то день будет погожим.

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