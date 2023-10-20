Погода на 20 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

В Украине мобилизация и военное положение введены пока что до 15 ноября, но уже очевидно, что после этой даты они будут продлены. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, при условии, что они пригодны к военной…

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