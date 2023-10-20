Погода на 20 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре в практически течение всего дня будет облачная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +17°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 20 октября:
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