Погода на 19 марта: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Ночью ожидается дождь. К утру он закончится и больше осадков не предполагается. Утром температура воздуха +3°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 19 марта:
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Днепре состоялся праздник Колодия, который символизирует прощание с…
В Днепре заметили необычных птичек, кокетничающих между собой.
Ожидать потепления следует после 16 марта.
Гидрологическое предупреждение сделали в Укргидрометцентре.
В Днепропетровской области возросла заболеваемость кишечными инфекциями.
В Кривом Роге появился ТГ-канал, где неизвестные выкладывают фото несовершеннолетних.
СБУ в сотрудничестве с правоохранителями Латвии обезвредила подпольный колл-центр, который выманивал деньги у граждан Европейского Союза.
Авария унесла жизни 42-летнего фермера из Днепропетровщины.
Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на двое суток.
На ж/м Победа произошло ДТП.
В Днепре разоблачили юриста, который женил "уклонистов".
В Украине с помощью онлайн сервисов можно не только проверить свою кредитную историю, но и подать заявку на кредит, зарегистрировать утерю паспорта, чтобы предотвратить его использования мошенниками.
На Днепропетровщине месяцем раньше расцвела сон-трава.
В Днепре во время движения загорелось такси Uklon.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!