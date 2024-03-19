Погода на 19 марта: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня погода в Днепре будет пасмурной. Ночью ожидается дождь. К утру он закончится и больше осадков не предполагается. Утром температура воздуха +3°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 19 марта:

Услышать крик грачей — к дождю.

День морозный — к скорой весне, а лето будет сухим.

Лед тонет в реках — год будет неурожайным.

Дятел стучит — к затяжным холодам.

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