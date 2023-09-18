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Погода на 18 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 18 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам и вечерам, а днем небо могут затянуть тучи, но ненадолго. Без осадков! Утром температура воздуха +13°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 18 сентября: 

  • Рябина плодоносит, так что осень будет с частыми и продолжительными дождями.
  • Мелкий рогатый скот ищет укрытие под крышами, потому что они предчувствуют дождь.
  • Лягушки замолчали и спрятались, и это значит погода скоро испортится.

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