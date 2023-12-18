Погода на 18 декабря: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабнуть и через некоторое время закончиться. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 18 декабря:
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