Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 16 января: в Днепре ожидается дождь со снегом

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 16 января: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утром ожидается сильный дождь со снегом, которому на смену придет снег, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду. 

Народные приметы на 16 января: 

  • Зайцы вблизи домов — к морозам.
  • Какая погода, такой и март.
  • Иней на деревьях — к потеплению.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 16 января: в Днепре ожидается дождь со снегомУкраїнська Новости Днепра про Погода на 16 января: в Днепре ожидается дождь со снегомРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода в Днепре в понедельник, 15 ноября: ясно и без осадков
Новости Днепра
15.11.2021 06:15
Погода в Днепре в понедельник, 15 ноября: ясно и без осадков

Зонт сегодня можно оставить дома!

Погода в Днепре в понедельник, 8 ноября: пасмурно и дождливо
Новости Днепра
08.11.2021 06:15
Погода в Днепре в понедельник, 8 ноября: пасмурно и дождливо

Не забывайте взять с собой зонт!

Погода в Днепре в воскресенье, 31 октября: тепло и без осадков
Новости Днепра
31.10.2021 06:15
Погода в Днепре в воскресенье, 31 октября: тепло и без осадков

Зонтик сегодня можно оставлять дома!

В среду днепрян ждет ясная погода
Новости Днепра
27.10.2021 06:15
В среду днепрян ждет ясная погода

Зонтик сегодня не понадобится!

Последние новости

У Дніпрі продавали безакциз у промислових масштабах
У Дніпрі продавали безакциз у промислових масштабах

В Днепре продажа поддельного табака и алкоголя.

Вчера 22:05
2
просмотров
В Днепре зритель взобрался на сцену и ударил комика во время стендап-шоу: детали скандала
В Днепре зритель взобрался на сцену и ударил комика во время стендап-шоу: детали скандала

Во время концерта один из зрителей сначала обматерил стендаперку, а затем ударил другого комика, который хотел его успокоить.

Вчера 21:51
5
просмотров
Жительница Павлограда угрожала «сломать ноги» коммунальщикам за непочищенный снег
Жительница Павлограда угрожала «сломать ноги» коммунальщикам за непочищенный снег

Коммунальщики из Павлограда жалуются на женщину, которая угрожала сломать им ноги за неочищенный снег

Вчера 20:57
4
просмотров
Дерево для объятий и позитивный вайб: где в Днепре самый добрый двор
Дерево для объятий и позитивный вайб: где в Днепре самый добрый двор

Похоже, самые добрые люди живут в этом дворике на ж/м Тополь.

Вчера 20:14
3
просмотров
Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)
Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

В Днепре показали, как выглядит Монастырский остров, скованный морозами и снегом.

Вчера 19:20
4
просмотров
Обломки сбитой в Днепровском районе ракеты повредили частный дом
Обломки сбитой в Днепровском районе ракеты повредили частный дом

Все-таки не обошлось без разрушений.

Вчера 18:42
7
просмотров
Куда жаловаться жителю Днепра, если отказали в бесплатных медицинских услугах: алгоритм действий
Куда жаловаться жителю Днепра, если отказали в бесплатных медицинских услугах: алгоритм действий

Часть медицинских услуг в больницах и амбулаториях Днепра являются бесплатными – это консультации врача, анализы, обследования, реабилитация и лечение недугов. Все это оплачивается из государственного бюджета через Национальную службу здоровья Украины. Любая больница – частная или коммунальная при наличии необходимого…

Вчера 17:41
5
просмотров
В горсовете Днепра опровергли создание в городе групп розыска и участков оповещения
В горсовете Днепра опровергли создание в городе групп розыска и участков оповещения

В Днепре все же не будут создаваться участки оповещения и группы по розыску военнообязанных.

Вчера 17:35
6
просмотров
В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют
В Днепре трамваи №1 изменили маршрут из-за обрыва контактной сети: как они теперь курсируют

Важная информация!

Вчера 17:19
11
просмотров
Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году
Появился список локаций, куда можно сдать елку в Днепре в 2024 году

В Днепре опубликовали список локаций, куда можно сдать свою елку.

Вчера 17:11
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх