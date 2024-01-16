Погода на 16 января: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утром ожидается сильный дождь со снегом, которому на смену придет снег, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

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Зонт сегодня можно оставить дома!

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