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Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и прохладно

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 23 января: 

  • Сегодня ясная погода – лето будет сухое и жаркое
  • Если сегодня нет снега, то лето будет жарким.
  • Дует южный ветер — к грозовому лету
  • Много снега – до богатого урожая зерновых
  • Ясно и безоблачное небо – весна будет ранней
  • Сороки прячутся под крышу – до снегопада
  • Если есть кольцо вокруг луны — скоро придут морозы

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Новости Днепра про Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и прохладноУкраїнська Новости Днепра про Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и прохладноРусский

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