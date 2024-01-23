Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и прохладно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 23 января:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Зонт сегодня можно оставить дома!
Не забывайте взять с собой зонт!
Пожалуйста, будьте в безопасных местах!
В Павлоградском районе из пожара спасли шесть человек.
Коломойского в очередной раз оставили под стражей.
Криворожец похвастался уловом, который достал, нырнув в ледяной Днепр.
Днепрянин пойдет под суд за пророссийские и антирелигиозные сообщения в соцсетях.
Кардинальные изменения по поводу будущих отношений с Россией планирует Кабмин.
Война унесла жизни еще одного днепрянина.
На днях в Днепре произошел ужасный случай.
В Днепровском районе уничтожили упавшую на могилу боевую часть ракеты.
С конца 1900-х годов в городе начинает интенсивно застраиваться нынешняя улица Воскресенская. Вместо небольших домиков тут возводят доходные дома, здания общественного назначения и гостиницы. Одно из зданий, которое сохранилось на улице с момента возведения – дом Тувия Иоффе, который находится…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!