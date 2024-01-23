Погода на 23 января: в Днепре будет облачно и прохладно

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -6°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 23 января:

Сегодня ясная погода – лето будет сухое и жаркое

Если сегодня нет снега, то лето будет жарким.

Дует южный ветер — к грозовому лету

Много снега – до богатого урожая зерновых

Ясно и безоблачное небо – весна будет ранней

Сороки прячутся под крышу – до снегопада

Если есть кольцо вокруг луны — скоро придут морозы

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