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Погода на 29 января: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 29 января: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 29 января: 

  • Северный ветер — к морозным дням.
  • Мороз в этот день день — лето будет жарким.
  • Идет снег — будет удачная рыбалка.
  • Метель — лето будет с дождями.
  • Куры залезают на крыши строений — к ясному дню.
  • Курица стоит на одной ноге — к лютому морозу.

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