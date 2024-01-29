Погода на 29 января: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 29 января:

Северный ветер — к морозным дням.

Мороз в этот день день — лето будет жарким.

Идет снег — будет удачная рыбалка.

Метель — лето будет с дождями.

Куры залезают на крыши строений — к ясному дню.

Курица стоит на одной ноге — к лютому морозу.

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