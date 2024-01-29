Погода на 29 января: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Вероятнее всего, без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 29 января:
Читайте также:
Автор:
Одевайтесь теплее, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
Зонт сегодня можно оставить дома!
В Днепре новую семью нашли для собачки, которую прошлая хозяйка выгнала из-за громкого лая.
Жирона в гостевом матче Ла Лиги снова победила и вышла на первую строчку чемпионата Испании.
Сегодня территорию Никопольского района 7 раз атаковали вражеские дроны-камикадзе.
Сегодня в Днепре возле железнодорожного вокзала вспыхнул пожар.
В Днепре сотрудники полиции помогли раненой птице.
Сегодня в Днепре возле железнодорожного вокзала загорелся магазин.
Сегодня в Днепровском районе силы ПВО уничтожили вражескую ракету.
В Лувре два экоактивиста из организации Riposte Alimentaire (продовольственный ответ) облили "Мону Лизу" супом.
Сегодня в Днепре произошло ДТП на Набережной Заводской.
Известная днепровская теннисистка Людмила Киченок проиграла в финале парного турнира Australian Open.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!